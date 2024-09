Solo due di loro! Retroscena-Maignan | insulta i giocatori dell' Italia dopo il ko della Francia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Una vittoria netta, schiacciante, difficile da prevedere, quelladi Luciano Spalletti sullain Nations League. Un secco e clamoroso 3-1 per gli Azzurri al Parco dei Principi di Parigi. E il ko, stando a quanto rivela l'Equipe, avrebbe fatto perdere le staffe a Mike, il portiere del Milan ea nazionale transalpina, il quale sarebbe sbottato in spogliatoio al termine'incontro. Anon sarebbe piaciuto, affatto, l'atteggiamento dei suoi compagni di squadra, troppo distratti, poco impegnati. Il punto, però, è cosa avrebbe dettonegli spogliatoi, dove si sarebbe fatto sentire, urlando e riprendendo i compagni, per diversi minuti. Secondo l'Equipe, infatti, il rossonero avrebbe sostenuto che "duegiocherebbero titolari con la", ragione che renderebbe la sconfitta e le sue proporzioni inaccettabili.