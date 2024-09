Romanzo Ministeriale un copione già visto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 8 settembre 2024) Fin dalla notte dei tempi quel tipo diè stato adattato e messo in scena di volta in volta dai governanti di turno., questo è il titolo scritto a quattro mani dall’ex Ministro della Cultura Sangiuliano e dalla Signora Boccia, è quasi pronto per essere messo in vendita nelle edicole e nelle librerie. L’ eco della questione è ancora avvertibile in modo più che chiaro. Più che di un gossip sarebbe opportuno definirlo un “inciucio” alla napoletana maniera. Non suonerebbe male se, durante la sua presentazione, fosse accompagnato da un commento musicale del genere “Tammurriata nera”. Tanto giusto per inquadrare come merita la sostanza dell’ accaduto. Probabilmente, come presentazione, quanto scritto fin qui suonerà fin troppo immediato, ma la vicenda viaggia pressappoco su questa lunghezza d’onda.