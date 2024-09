MotoGP Marc Marquez vince ancora a Misano Bagnaia recupera 19 punti ad un Martin che sbaglia tattica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Dopo aver atteso ben 1043 giorni per tornare alla vittoria,compie un’impresa ain condizioni meteo variabili e bissa il successo ottenuto domenica scorsa ad Aragon (in quel caso aveva fatto doppietta con la Sprint) imponendosi per dispersione nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2024, valido come tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale. Il fuoriclasse spagnolo del Team Gresini, partito dalla terza fila in griglia, ha fatto la differenza proprio nel momento in cui ha cominciato a piovigginare sul circuito romagnolo (verso il 6° giro), colmando il gap che lo separava dai primi e portandosi in testa a suon di sorpassi grazie alla sua incredibile sensibilità su asfalto viscido con gomme slick.