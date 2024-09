Lookman il nuovo acquisto La Dea aspetta il top player

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) L’Atalanta, alla fine della sosta per le nazionali, ritroverà Ademoladopo un mese esatto di assenza. Dalla finale di Varsavia persa contro il Real Madrid il 14 agosto. Di fatto il campionato del bomber nigeriano, ieri protagonista con una doppietta nel 3-0 delle Aquile Verdi al Benin, inizia domenica prossima contro la Fiorentina. Quattro giorni dopo, sempre al Gewiss, la sfida per lui, londinese e inglese (anche se a 19 anni ha scelto il passaporto nigeriano), molto sentita contro l’Arsenal, per la prima giornata di Champions League. Riecco quindi l’eroe di Dublino, inserito tra i trenta candidati al Pallone d’oro proprio per quella tripletta decisiva rifilata al Bayer Leverkusen.