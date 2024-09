GTA 6 quanto vengono pagati gli autori della colonna sonora? Un’offerta ridicola

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di domenica 8 settembre 2024) Martyn Ware rifiuta l’offerta di Rockstar per inserire la sua canzone in GTA 6, definendola “”. Fan divisi. Grand Theft Auto 6 è senza dubbio uno dei titoli più attesi a livello mondiale, e ogni dettaglio che emerge su questo futuro capolavoro (o, almeno, così sperano i fan: che sia un capolavoro) cattura immediatamente l’attenzione di milioni di fan. L’ultima novità riguarda ladel gioco, in particolare una canzone che avrebbe potuto farne parte: “Temptation” dei britannici Heaven 17, pionieri del synth pop. Martyn Ware, uno dei membri fondatoriband, ha condiviso la sua esperienza con Rockstar Games su X (il social network un tempo noto come Twitter), raccontandoproposta ricevuta per includere “Temptation” in GTA 6. Nelle sue parole, l’offerta è stata “assurda”.