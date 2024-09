‘Amazon spinge la crescita dell’Italia 17 miliardi investiti’

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 8 settembre 2024) Completare le infrastrutture strategiche in un'ottica di sostenibilità, cogliere appieno le opportunità offerte dall'Intelligenza Artificiale e semplificare il quadro normativo, armonizzandolo a livello europeo per rafforzare il Mercato Unico: queste le esigenze per lo sviluppo dell'attrattività dell'Italia evidenziate dalla ricerca Gai - Global Attractiveness Index 2024, realizzata da The European House - Ambrosetti in collaborazione