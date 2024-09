Zlatanov talento di famiglia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Nonno Dimitar è stato portabandiera della nazionale bulgara alle Olimpiadi e medaglia d’argento a Mosca 80, oltre che alfiere della Robe di Kappa Torino di Prandi scudettata nel 1981. Papà Hristo, una delle tante scommesse vinte da Giuseppe Brusi (a Ravenna ha vinto la Junior League, affermandosi in A1), oggi dg di Piacenza, ha messo in bacheca 2 World League con la maglia azzurra ed uno scudetto con Piacenza. Il baby Manuel, classe 2008, 16 anni compiuti a marzo,precocissimo essendo il più giovane pallavolista di sempre (15 anni a 271 giorni) ad aver debuttato in Superlega, si è inserito nel solco della dinastia. Ieri mattina, dopo una intensa estate ‘giovanile’, e dopo i primi due allenamenti coi nuovi compagni della Consar Ravenna, è stato presentato alla stampa.