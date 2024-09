Softball Europei Utrecht 2024 | trionfo Italia è poker alla Gran Bretagna in finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) L’corona un percorso encomiabile aglididiimponendosi anche incontro lacon il risultato di 4-0. Partita dominata dalle azzurre con Alice Nicolini in pedana e con Isabella Dayton e Mc Kenzie Barbara mattatrici in attacco, con la seconda autrice anche di un fuoricampo, mentre la prima è stata nominata miglior giocatrice del torneo. Nellaper il bronzo, l’Olanda vince 8-2 contro la Repubblica Ceca. Per l’si tratta della tredicesima affermazione nel torneo., èinSportFace.