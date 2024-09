Montemiletto anziana muore dopo essere stata investita

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 7 settembre 2024) I Carabinieri denunciano il conducente per omicidio stradale; la donna di 76 annimentre attraversava Piazza 4 novembre Nel tardo pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione dihanno deferito in stato di libertà un uomo della provincia di Napoli, ritenuto responsabile di omicidio stradale. Vittima una 76enne del posto,mentre stava attraversando la centralissima Piazza 4 Novembre. Il conducente del veicolo si è subito fermato, ma l’è deceduta mentre i sanitari tentavano di praticare le manovre di rianimazione. Sul posto sono giunti in pochi minuti due “gazzelle” della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano che,i primi accertamenti effettuati sul luogo dell’incidente, hanno sequestrato la vettura e lo smartphone del 47enne, risultato negativo al test alcolemico al quale è stato immediatamente sottoposto.