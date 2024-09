LIVE Italia-Gran Bretagna 3-0 Finale Europei softball 2024 in DIRETTA | le azzurre scappano via nel terzo inning

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.29 Torna in battuta Isabella Dayton. 18.28 Eliminata Rotondo: secondo out per l’. 18.27 Tocca in battuta ad Alessandra Rotondo. 18.26 Doppio per Giulia Longhi. 18.25 In battuta per l’Giulia Longhi, mentre lacambia la lanciatrice: non più Corrick, ma Faulkner. 18.23 Parabola leggibile quella di Snow che è eliminata! Nessun punto per lae attacco che passa all’. 18.22 Che presa di Gasparotto che eliminata Corrick! Ora in battuta Snow. 18.21 Dell eliminata, tocca in battuta a Corrick. 18.20 Comincia il quartocon in battuta Dell. 18.19 Fuori Gasparotto, termina quindi con l’avanti 3-0 il. 18.17 In battuta c’è ora Marta Gasparotto. 18.16 Cecchetti si ferma in prima base, ma Barbara completa il giro! L’è ora sul 3-0! 18.15 Eliminata Filler con uno strike-out.