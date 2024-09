Il mio cuore ha sofferto ma ora è più leggero e neanche troppo solo | Giulia de Lellis si racconta e spunta la convivenza con Tony Effe

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) “Quello appena passato è stato senza dubbio l’anno più difficile nella mia vita. Ho avuto due delle persone più importanti per me che si sono ammalate contemporaneamente quest’anno”. Comincia così il racconto dide, influencer, imprenditrice e ora anche attrice, con un ruolo da protagonista in 101% – L’amore al tempo dei social, cortometraggio diretto da Serena Corvaglia e scritto da Andriy Odlyvanyy. Un ruolo, quello di Teresa, che le ha permesso di debuttare al Festival del Cinema di Venezia: “Sono qui per un progetto speciale, Serena Corvaglia è stata straordinaria come regista e come essere umano. 101% parla principalmente di relazioni e social, app di dating, una sorta di educazione sentimentale/emotiva. È un tema che mi sta molto a, non se ne parla molto ma io ci provo, soprattutto con le mie nipoti”,l’influencer a Cosmopolitan.