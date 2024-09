Francia-Italia Dimarco nei tre migliori! Frattesi batte Maignan – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 7 settembre 2024)di ieri sera si è chiusa con una sorprendente vittoria degli Azzurri per 1-3. Un risultato figlio di una grande prestazione, a maggior ragione perché dopo tredici secondi la nazionale di Spalletti era andata sotto. Nelle pagelle del Corriere dello Sport premiati tutti itre dell’Inter, compresi i marcatori. I– L’Inter ieri ha esultato due volte, per i gol di Federicoe Davidein. Splendida l’esecuzione al volo del laterale per il momentaneo 1-1 alla mezz’ora, così come l’azione corale che ha portato il centrocampista a firmare il vantaggio al 51?. Il Corriere dello Sport, nelle pagelle, premia il primo con un gran 7,5 e il secondo con un 7.è fra i trein campo, assieme a Sandro Tonali (indicato come il migliore in assoluto) e Samuele Ricci.