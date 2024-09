È morto Sergio Mendes il musicista di brasiliano di Mas que nada | stroncato dagli effetti del long covid

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Il mondo della musica piange la scomparsa di, ilche ha portato la bossa nova a un successo planetario con il suo iconico brano “Mas Que”., 83 anni, si è spento dopo una lunga battaglia contro glidel “”. La notizia è stata confermata dalla famiglia in un comunicato, che ha sottolineato come la moglie e partner musicale di, Gracinha Leporace, e i suoi figli siano stati al suo fianco fino all’ultimo.ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica, grazie alla sua capacità di fondere la tradizione brasiliana con sonorità moderne e accattivanti. “Mas Que“, vincitrice di un Grammy Award, è diventata un simbolo della bossa nova in tutto il mondo, conquistando le classifiche e il cuore di milioni di persone. La sua influenza si estende anche oltre i confini della bossa nova.