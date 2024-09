Anguissa in Arabia Saudita spunta il retroscena di mercato

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 7 settembre 2024) Unparticolare diche riguarda Frank Zambo: è emerso tutto nelle ultime ore. Frank Zamboè stato uno dei protagonisti dello Scudetto del Napoli 2022/2023: arrivato all’ombra del Vesuvio in punta di piedi, l’ex giocatore del Fulham in pochi mesi riuscì ad imporsi e diventare un perno fondamentale del centrocampo azzurro. Poi, però, lo stessoè diventato lo specchio di una stagione nefasta: un’annata, quella scorsa, che lo ha visto rappresentare emblematicamente la disastrosa stagione del Napoli. Un percorso diventato controverso e che oggi lo vede ancora Napoli, in attesa che possa riprendere i ritmi che lo hanno visto protagonista nell’anno dello Scudetto. In queste ore è emerso undimolto particolare che riguarda proprio il centrocampista camerunese.