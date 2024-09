Venezia 81 non solo Phoenix e Marinelli | le trasformazioni del corpo al cinema

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 6 settembre 2024) (Adnkronos) – Il mestiere dell’attore non è così semplice come sembra. Spesso, non basta un taglio di capelli, un paio di lenti a contatto colorate o un trucco prostetico per interpretare un ruolo. Gli ultimi ad aver trasformato il lorosono Joaquine Luca, tra i protagonisti dell’81esima Mostra deldi. Per interpretare Mussolini nella serie ‘M – Il figlio del secolo’, l’attore romano è ingrassato superando i 90 chili.per ‘Joker’ ha perso 25 chili e altrettanti per ‘Joker: Folie à deux’: “Questa volta è stato più difficile, forse perché c’erano più scene in cui dovevo ballare. Ho 49 anni, molto probabilmente non dovrei farlo di nuovo”, ha dichiarato l’attore in occasione della conferenza stampa del sequel. Da Hollywood all’Italia, sono molte le star che hanno trasformato il lorocon l’aumento o la perdita del peso.