Spencer come finisce il film del 2021 di Pablo Larraín con protagonista Kristen Stewart

(Di venerdì 6 settembre 2024)si conclude con Diana che comunica a suo marito Carlo la decisione di voler tornare a Londra insieme ai suoi figli William ed Harry. Mentre i tre partono dalla tenuta di Sandringham, intonando la canzone All I Need Is a Miracle, in lontananza si nota lo spaventapasseri che la principessa aveva creato in età giovanile, con addosso gli abiti della sua età adulta. Tornata nella capitale britannica, la donna inizia a crescere i propri figli lontana dal coniuge e dagli impegni regali., pellicola delpresentata alla 78esima Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, diretta da, è un racconto immaginifico degli avvenimenti accaduti durante le festività natalizie del 1991. Che portarono alla conseguente rottura del matrimonio tra Lady Diana e suo marito, il principe Carlo. Londra, dicembre 1991.