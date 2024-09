L’Arsenal e il Chelsea hanno chiesto informazioni su Nico Williams questa estate

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 6 settembre 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Uno dei giocatori più chiacchierati nel mondo del calcio quest’è statodell’Athletic Club, non solo per le sue gesta eroiche a Euro 2024 con la Spagna, ma anche per il fatto che l’ala era uno dei principali obiettivi dell’FC Barcelona. Il club catalano era determinato a portareal Barcellona prima della stagione 2024/25, ma non è riuscito a realizzare il trasferimento a causa della situazione finanziaria dei giganti della Liga. Il Barcellona ha optato per Dani Olmo del RB Lipsia, ma il loro interesse per la stella dell’Athletic Club non è svanito, afferma Matteo Moretto.