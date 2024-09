Dopo il bustier a Venezia la diva australiana seduce alla prima di The Perfect Couple Poi però aggiunge una giacca per evitare incidenti

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 6 settembre 2024) L’abbiamo vista splendere sul red carpet della Mostra del Cinema di2024 solo pochi giorni fa. Ma questo è un periodo veramente impegnativo per Nicole Kidman, che sta vivendo una nuova fase di grande dinamismo nella sua carriera. E così,aver presenziato al Lido al lancio del thriller erotico Babygirl che la vede protagonista, la starè subito volata a Los Angeles per la première di un altro attesissimo progetto, The, serie che ha fatto il suo debutto su Netflix il 5 settembre.