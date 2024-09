Contro Sangiuliano si muovono anche i magistrati | il disegno ora è chiaro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) La battaglia tra Gennaroe Maria Rosaria Boccia ora diventalegale. Per ora, su due tavoli. Ma non si può escludere che se ne aprano altri. Da un lato, il ministro tramite il suo legale ha fatto sapere che denuncerà la 41enne di Pompei, la quale sembra ricattare il titolare del dicastero della Cultura. Ma dall'altro lato,sii pm di Roma. Infatti si è appreso che la procura regionale della Corte dei Conti del Lazio, coordinata da Paolo Luigi Rebecchi, avvierà verifiche in relazione al caso-Boccia. Secondo quanto trapela da fonti qualificate, la vicenda "non è rimasta inosservata" tra i giudici contabili e "si stanno facendo valutazioni su eventuali violazioni". La Corte dei Conti, insomma, indagherà su possibili violazioni circa l'utilizzo di denaro pubblico e su un possibile danno erariale.