Andrii Sybiha nuovo ministro degli Esteri ucraino è il simbolo di una svolta

(Di venerdì 6 settembre 2024) Èil. Il rimpasto del governo di Volodymyr Zelenskiy ha prodotto la sostituzione di Dmytro Kuleba, Carriera diplomatica, per anni stretto collaboratore del presidente,è unootto nuovi ministri in fase di nomina. Difficile comprendere come funziona una democrazia in guerra. Nonostante ciò questa decisione governativa, la più drastica dal giorno dell’invasione russa, ha scatenato alcuni analisti politici che hanno adombrato l’ipotesi che si tratti di un’operazione mirata al consolidamento del potere dell’ufficio presidenziale. Una sorta di cerchio magico che si è formato intorno a Zelenskiy e che, secondo i deputati Oleksii Honcharenko e Yaroslav Zhelezniak, (i pochi a esporsi sul rimpasto), partirebbe dalla crescente influenza di Andriy Yermak, il capo dello staff politico presidenziale.