Star Wars Outlaws il direttore creativo deluso dall’accoglienza della critica

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 5 settembre 2024)è disponibile ufficialmente dal 30 agosto per PlayStation 5, Xbox Series XS e PC. A distanza di poco meno di una settimana dal lancio del gioco, il creative director di Massive Entertainment ha affermato di esseredel gioco da parte. Al momento l’open-world ha una media di voti di 75/100 per Xbox Series XS, 76/100 per PlayStation 5 e infine 77/100 per la versione PC su Metacritic, risultati che hanno lasciato l’amaro in bocca allo sviluppatore. Durante una chiacchierata con GamesRadar Julian Gerighty, creative director di, ha spiegato di essere insoddisfatto dalle recensioni del gioco. Sono un po’da Metacritic, ovviamente l’opinionestampa eè di vitale importanza per noi, ma i videogiocatori sono soddisfatti nel nostro lavoro.