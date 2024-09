Proroga alle concessioni balneari le reazioni | Cosa è cambiato? Nulla

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 5 settembre 2024) Entro giugno 2027 saranno fatte nuove gare e chi subentra dovrà risarcire chi è uscito e assumere i lavoratori dal precedente concessionario, ecco che arriva ladelleche in Italia andrà avanti fino a settembre del 2027. Le nuove gare per ledovranno essere avviate entro giugno, sempre del 2027. A renderlo noto è il governo che ha varato un decreto. Ma questa decisione solleva tantissime polemiche, ancor più di prima. Il proprietario dello stabilimento Saporetti a Sabaudia non è concento dellasulle(Screenshot Cityrumors.it)Un decreto e unache è l’ennesima “perdita di tempo”, spiega Stefano Saporetti, proprietario dello stabilimento Saporetti, uno dei più famosi del Lazio che si trova a Sabaudia e a Cityrumors.