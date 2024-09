Macron nomina premier Barnier la sinistra insorge | Elezioni rubate

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 5 settembre 2024) Emmanuelprova a superare la profonda crisi istituzionale che si è aperta in Francia dopo lelegislative convocate sulla scia della debacle europea. I primi segnali non sono positivi. Il presidente francese ha incaricato Micheldi "formare un governo di coalizione al servizio del Paese e dei francesi", si legge in una nota dell'Eliseo sul conferimento dell'incarico di. "Questaarriva dopo un giro di consultazioni senza precedenti durante le quali, in conformità con il suo dovere costituzionale, il presidente ha assicurato che ile il governo che verrà rispetteranno le condizioni per essere il più stabile possibile e si darà la possibilità della coalizione più larga", si sottolinea nella nota. Mossa che provoca l'immediata alzata di scudi delle forze politiche di sinistre, riunite nel Nuovo Fronte Popolare (Nfp).