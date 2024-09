Lavoro e grande impegno Il segreto di tanti successi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) "Sono capone". Questo il mantra che contrassegna da sempre la carriera sportiva di Matteo Betti. L’atleta senese di 39 anni, figlio di Marino, tassista senese, e di Eva, casalinga svizzera: quando vuole raggiungere un obiettivo, ci lavora anche a costo di scelte impopolari. Sedici volte campione italiano, giunto alla sua quinta Paralimpiade, Betti è rimasto sempre se stesso. In contrada è stato tra i responsabili del Gruppo Piccoli nel Nicchio, garantendo sempre il suo contributo in prima persona. Lo scorso agosto durante una cena propiziatoria, organizzata dall’Associazione Robur 1904, prima della partenza con tutte le associazioni sportive senesi, si sono radunate oltre 60 persone pronte a sostenerlo in vista di Parigi. In altre parole, la città crede e si immedesima in lui da sempre.