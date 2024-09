L’autore di House of the Dragon | La serie tradisce il mio libro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 settembre 2024 –di “Game of Thrones” George RR Martin ha criticato la seconda stagione di “of the” – andata in prima visione in Italia su Sky Atlantic, tra giugno e agosto – per le modifiche apportate alla trama della storia. “of the” è basata su “Fire and Blood” (“Fuoco e sangue”, Mondadori, 2022), il prequel delladi romanzi bestseller di Martin “Game of Thrones” – in italiano “Il Trono di Spade”,composta da sette romanzi editi da Mondadori, gli ultimi due ancora da pubblicare. Come racconta The Guardian,in precedenza era stato molto positivo riguardo alla seconda stagione dellaprodotta da HBO, descrivendo i primi due episodi come “potenti, emozionanti, strazianti, commoventi. Proprio il tipo di cose che mi piacciono”.