Cosenza il giallo di Ilaria l’ultras morta dieci giorni fa | la famiglia denuncia il compagno per omicidio

(Di giovedì 5 settembre 2024)vive dal 25 agosto ildella morte diMirabelli, una giovane di 38 anni, nota per la sua passione calcistica per la squadra della città e per la moda. Adalla morte, avvenuta nella zona di Lorica, sulla Sila, si cercano spiegazioni. E intanto, ladella ragazza ha presentato una querela per l’ipotesi divolontario estradale nei confronti del, M. M. di 44 anni. IldiMirabelli era insieme alnel pomeriggio di domenica 25 agosto, quando la macchina sarebbe finita fuori strada nella statale che collega Lorica, località silana, con il capoluogo. Secondo la versione dell’uomo alla guida c’era proprio la giovane, ma ciò che desta sospetto è la dinamica dell’incidente: la ragazza è sobbalzata di alcuni metri dall’auto ma non sono stati rinvenuti segni di frenata.