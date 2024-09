Consiglio comunale Dopo la lite sospesi i lavori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Clima caldo e nervi a fior di pelle martedì in. Un confronto acceso in cui il focus si è mantenuto sempre su Avenza, con botta e risposta continui sul tema sicurezza e soprattutto sulla recente inaugurazione del consolato domenicano, che tanto ha fatto parlare nei giorni scorsi tra accuse di razzismo e lamentele di una parte degli avenzini sulla situazione della frazione. Un confronto di oltre due ore, in cui la sindaca ha ricordato una prossima variazione di bilancio che sarà dedicata proprio ad Avenza a luoghi importanti come Sala Amendola, ex Cat e mercato coperto che nelle mire del Comune c’è la volontà di recduperare sai conl’articolo 21, sia conil bvandodelle periferie che conla variazionedi vilancio. "Sono la prima a ricooscere l’importanza diqueste zone le la necessità di ridare loro nuova vita per portare più gente in strada e aumentare la sicurezza".