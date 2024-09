Chi é Jack Draper il prossimo avversario di Sinner che quest’anno ha surclassato anche Alcaraz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) Saràildi Janniknelle semifinali degli US Open 2024. Il britannico si sta rendendo protagonista di un percorso pazzesco in questo Major, non avendo perso finora alcun set per strada e replicando quanto fatto da Daniil Medvedev nel 2020.ha sconfitto il cinese Zhang, che si è ritirato sotto 6-3 6-0 4-0, l’argentino Diaz Acosta 6-4 6-2 6-2, l’olandese van de Zandschulp 6-3 6-4 6-2, giustiziere di Carlos, il ceco Machac 6-3 6-1 6-2 e ai quarti l’australiano Alex De Minaur 6-3 7-5 6-2. L’incrocio conè affascinante, per il fatto che l’unico precedente risale al torneo del Queen’s del 2021, quando il tennista del Regno Unito, da wild card, ha ottenuto la sua prima vittoria nel singolo incontro del massimo circuito internazionale.