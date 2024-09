Scuola 2024 25 si riparte | il calendario della ripartenza regione per regione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Vacanze estive agli sgoccioli e gli studenti già sognano le prossime pause didattiche. Con l’inizioprevisto tra il 5 e il 16 settembre, il portale Skuola.net ci fornisce un utilissimoper il/25.Leggi anche: Bonus libri: come richiederlo e ottenere fino a 200 euro per studente Rientro a, ecco ilperIl primo a suonare la campanella sarà il Trentino Alto Adige, con gli studentiProvincia di Bolzano a partire giovedì 5 settembre. A seguire, lunedì 9 è la voltaProvincia di Trento. Le regioni più popolose, invece, devono attendere il 11 settembre, data in cui partiranno ben sei regioni, tra cui il Piemonte e il Veneto. Seguiranno il 12 altre cinque regioni, mentre gli studenti di Lazio, Puglia, e altre si godranno l’ultimo sospiro estivo fino al 16 settembre.