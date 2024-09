NewsRoom | anticipazioni ospiti e streaming della puntata di oggi 4 settembre

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 4 settembre 2024)su Rai 3 Questa sera, mercoledì 42024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda, la docu-serie di Monica Maggioni che intreccia il metodo del lavoro giornalistico con il racconto, il reportage, l’inchiesta, l’analisi dei dati. Sono gli ingredienti di una formula originale nella costruzione e ricchissima nella proposta di contenuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.C’è una droga che sta mettendo a rischio la vita di una generazione di americani: il Fentanyl. Di questo si parlerà nelladidel programma condotto da Monica Maggioni. Ogni giorno in America è come se cadesse un aereo con a bordo 200 persone, con la differenza che queste persone muoiono di overdose da Fentanyl.