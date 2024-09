Minienduro Trofeo delle Regioni ottima la prova di Giovanni Mancini e del team marchigiano

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 4 settembre 2024) In Var Seriana, a Clusone, 168 minienduristi si sono fronteggiati dimostrando abilità e tanta passione. Le Marche al 9° posto GENGA, 4 settembre 2024 – Nei giorni scorsi, in Var Seriana, a Clusone, si è svolto il2024, gara che si ripete annualmente che chiude il Campionato Italiano. Un evento che ha visto la presenza di 168 minienduristi. Cinque i giri previsti in un percorso di 14 km., secondo A rappresentare le Marche Matteo Antonella nella 125 (4° nella classifica assoluta e 4° in quella della sua categoria),nella classe 65 (2° nella classifica dei debuttanti) e Cristian Mengoni nella 85 (piazzatosi 11°), componenti della squadra Marche 1. In gara altre due formazioni in rappresentanza della Regione Marche I tre piloti appartengono tutti al Moto Club Artiglio di Attiggio nel fabrianese.