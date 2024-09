LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Boggioni con il record paralimpico dei 50 rana SB3 altri quattro azzurri in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10,55 MONICA! Prova di forza STRARIPANTE dell’azzurra! 53”70, va ad aggiornare unche era fermo da VENTOTTO ANNI, dal 21 agosto 1996 con la giapponese Noriko Kajiwara! 10.51 La brasiliana Patricia Pereira dos Santos chiude con il miglior tempo in 58”82. 10.47 Spazio a Monicanei 50SB3, nella seconda batteria. Fino ad orainsu. 10.46 Terzo posto per l’azzurro Emmanuele Marigliano in 1’07”04: per lui arriva l’accesso incon il quarto tempo. 10.41 Il bosniaco Ismail Barlov firma il miglior crono in 1’04”06. 10.38 50SB2 maschile, ci sarà Emmanuele Marigliano nella seconda batteria. 10.35 Terzo posto per Xenia Francesca Palazzzo in 5’11”86, la statunitense Jessica Long lancia un segnale importante con il suo 4’53”43 in vista dellapomeridiana. 10.