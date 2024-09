A pochi chilometri dal confine italiano si preparano i ravioli più famosi della Slovenia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Idrija, a un'ora d'auto daldi Gorizia, è una città storicafamosa per le sue miniere di mercurio (furono le più importanti d'Europa fin dal 1500, assieme a quelle spagnole di Almadén), i merletti (entrambi sono patrimonio Unesco) e per gli žlikrofi, ilocali. L'itinerario per raggiungere questa cittadina circondata dai boschi delle Prealpi è quanto di più piacevole si possa immaginare: prima si attraversano i vignetiValle del Vipava, dove nascono alcuni dei migliori vini sloveni, poi si sale verso Mrzli Log a sfiorare i mille metri di altitudine in un ambiente di carattere più alpino e infine si affronta la discesa nel verde delle foreste verso Idrija.