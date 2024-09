Voglio ricordarti oggi papà perché la morte non esiste il dolore invece esiste e aumenta ogni giorno Si impara a conviverci | la dedica commovente di Emma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Una foto insieme, uniti sempre nel nome della musica. A commentare quello scatto di felicità parole forti, affettuose, triste e malinconiche.Marrone ha voluto ricordare sui social la scomparsa del padre Rosario, avvenuta due anni fa il 4 settembre per una leucemia. Il musicista e chitarrista aveva 66 anni. “. Non domani. – scrive l’artista –lanon. Forse è solo un’invenzione, iled. Sisolo a gestirlo.Si. Io salgo sul palco, come avresti voluto tu. L’amore della gente mi aiuterà a superare queste brutte giornate. Ti amo Ros”. E poi due versi tratti da brano “Sarò Libera” del 2011: “Le notti in cui piangevi accanto a me, io conservavo le tue lacrime”.