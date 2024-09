Strage Paderno Riccardo rompe il silenzio dal carcere | cosa ha detto all’avvocato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) LadiDugnano, in provincia di Milano, ha sconvolto l’Italia intera. Il 17enneha ucciso il fratello minore di 12 anni, la madre e il padre prima di essere arrestato. Ora si è saputo che dalha fatto una richiesta particolare, che coinvolge suo nonno. A parlare dell’assassino reo confesso è stato il suo avvocato, Amedeo Rizza, che lo ha incontrato. Dopo ladiDugnano, il 17enne è stato portato nelminorile Beccaria. Questo il racconto fatto dal ragazzo: “Vivevo questo disagio, un’angoscia esistenziale, ma non pensavo di arrivare a uccidere, non mi so spiegaremi sia scattato quella sera, purtroppo è successo”. E il suo legale ha anche rivelato in che condizioni si trovi il suo assistito. Leggi anche: “Solo uccidendoli avrei potuto farlo”.