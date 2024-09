Rinvenuta in un hotel la figlia dell’anziana deceduta | avviato un procedimento penale per abbandono di incapace

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 3 settembre 2024) Dopo intense ricerche condotte dal personale della Squadra Mobile di Arezzo, coordinate dal Commissario Capo Davide Comito, nella giornata di ieri, lunedì 2 settembre, è stata rintracciata lasessantennesignora trovata priva di vita sabato mattina nella sua abitazione di via Montanara n. 9. La donna, convivente con la madre, risultava irreperibile e con il telefono spento sin dal momento del ritrovamento del corpo. Le indagini hanno rivelato che la donna aveva soggiornato presso una struttura alberghiera della riviera romagnola durante le prime settimane di agosto. Questo dato ha fornito agli investigatori il punto di partenza per le loro ricerche. Il contributo degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini è stato determinante per localizzare la donna, rintracciata proprio nella struttura alberghiera indicata dalle indagini.