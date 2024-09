Piantedosi La mafia uccide meno ma non è meno insidiosa

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 3 settembre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “La lotta alladeve ancora essere portata avanti in chiave moderna – continua-. Cosa nostra, ma non èin quanto inquina l’economia legale e le istituzioni e impoverisce i territori: molto è stato fatto sia come interventi normativi sia come competenze sviluppate, ma l’esperienza insegna che la vocazione al cambiamento impone di seguire sempre il contrasto alla”. Così il ministro dell’Interno, Matteo, a margine della commemorazione di Carlo Alberto Dalla Chiesa alla Cattedrale di Palermo.