Parco della Montagnola arriva il Bologna Buskers Festival

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 – Dopo i tanti eventi che hanno accesso la Notte Bianca 2024, latorna ad essere la cornice ideale per alcune serate di musica e intrattenimento, dal 12 al 15 settembre fino a mezzanotte andrà in scena il. L’evento è stato presentato da Millenium & Arcadia, in collaborazione con Arci, ’N’Food Eventi, Boom Eventi. Il programma La proposta delprevede quattro giorni di arte, giocoleria, concerti, dj set, mercatino vintage, laboratori per bambini e stand gastronomici. Le attività si svolgeranno sul palco principale e in tre aree off: Pincio, Fontana e Custode, che accoglieranno gli spettacoli a partire dal mezzogiorno del secondo giorno. Inoltre, diversi artisti di strada proporranno iniziative itineranti per intrattenere il pubblico.