Nutella vegana | Ferrero lancia la versione Plant-based

(Di martedì 3 settembre 2024) La: la crema spalmabile per eccellenza, dal gusto unico al quale è difficile rinunciare, da oggi è sul mercato con una “veste” nuova.ha, infatti,tocon ingredienti di origine vegetale. Nel contesto delle celebrazioni per il sessantesimo compleanno di, a pochi mesi dal lancio digelato, arriva la nuova ricetta, nata con l’obiettivo di offrire l’inconfondibile esperienzaa coloro che, per necessità o per scelta, prediligono alimenti a base vegetale o privi di lattosio.