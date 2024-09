Norvegia mistero sulla morte del beluga Hvaldimir la spia russa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 3 settembre 2024) Si infittisce ildi, ilsuper socievole che era diventato una vera e propria star in. Il suo nome è un gioco di parole tra “Hval” – che in norvegese significa “balena” – Vladimir, un chiaro riferimento al presidente russo Vladimir Putin. Il nome risale infatti al 2019, quando alcuni pescatori norvegesi lo incontrarono per la prima volta a Hammerfest con addosso una cinghia per GoPro. Sopra c’era questa scritta: “Attrezzatura di San Pietroburgo“. Da lì è partito il giallo. In molti hanno infatti iniziato a sospettare che ilfosse addestrato come “” proprio dalla Russia, e in particolar modo dai militari russi a Murmansk.