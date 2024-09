I beauty look della sesta serata di Venezia 81 | protagonista lo sleek bun e a noi piace

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) In questo red carpet idi81 sono dedicati a un grandedi quest’estate, ma anche di quest’anno. L’acconciatura per eccellenzaGen Z: lobun. E le star, chi ha scelto il raccolto, ovviamente (perché non sono mancate le classiche onde da diva), lo sanno bene. Da Jacqueline Jablonski alla divina Megan Ria, che ci mostra come il raccolto non sia un’esclusiva delle lisce, le acconciature più belle di questo red carpet sono state contornate da un make-up da diva. E non a caso, ladi ieri era particolarmente ricca di influencer, da Martina Strazzer a Giulia De Lellis. Come ricreare lobun deidi81? Ne abbiamo parlato tantissime volte, ma repetita iuvant: lobun è un’acconciatura classica, di tendenza, mai banale e mai fuori moda.