Gravidanza ad alto rischio al Malzoni | lieto fine grazie alle cure del Dottor Petta

(Di martedì 3 settembre 2024) Grande gioia per Rosa Biondini, 33 anni, impiegata, e per Souleymane Koné, 25 anni, ivoriano e cuoco, per la nascita della loro figlia Koné Biondini Rahma Mari. La notizia della, scoperta all’inizio di gennaio, è stata accolta con felicità ma anche con timore e preoccupazione. La signora Rosa soffre infatti di una grave patologia cerebrale, con dilatazione di tutti i ventricoli cerebrali, per la quale era già stata operata. Inoltre, è portatrice di un’anomalia cromosomica, avendo tre cromosomi X anziché due, come è consueto. Le fu consigliato di interrompere lapoiché proseguirla avrebbe potuto mettere ala sua vita. Tuttavia, Rosa ha deciso di portarla avanti, affidandosidele Raffaele, esperto in gravidanze a