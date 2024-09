Venezia 81 | poche interviste e tanto marketing Ma i festival di cinema hanno ancora senso?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 2 settembre 2024) Cosa sta accadendo alla Mostra deldi? E perché i grandi nomi di Hollywood sono sempre più refrattari a concedere? Sentendoci tirati in causa come giornale di settore, abbiamo provato ad analizzare la situazione. Anche grazie al supporto di alcuni colleghi giornalisti che cidetto la loro. Di grazia, cosa sta succedendo al Lido di? Davvero "il giornalismotografico rischia l'estinzione"? Come giornale di settore, che senza falsa modestia nutre di una certa rispettabilità avallata da un nutrito numero di lettori, ci sentiamo necessariamente tirati in causa.