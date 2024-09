Una vita che hai messo al mondo e adesso lasci al mondo perché sul seguito non avrai alcuna influenza Non dovresti averne - se hai fatto un buon lavoro

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 2 settembre 2024) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert) Siamo saliti in Olanda attraversando il passo del Gottardo per poi girovagare giù, lungo i confini tra i sei “Stati fondatori” dell’Unione Europea. Con L’Italia alle spalle, la Francia, la Germania, il Lussemburgo e il Belgio, infine i Paesi Bassi. Probabilmente sarà l’ultima volta, l’ultimo “ti accompagniamo noi, così carichiamo l’auto di tutto”: con quest’annata 2024-2025 un altro ciclo si chiude. Come è avvenuto con l’asilo nido, la materna, le elementari, le medie, la scuola superiore. Quel percorso che sembrava infinito e si è rivelato davvero un soffio, uno sbattere di persiane che ha separato lo spazio dentro – la stanza dei figli – da quello fuori – i paesaggi che a vent’anni sono ancora interi, e possibili, come cantava Guccini in Eskimo.