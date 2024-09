Teo Teocoli sul perché l’amicizia con Adriano Celentano è finita | Forse è morto

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 2 settembre 2024) Teoha provato a spiegarela sua amicizia connel 2019, attribuendo il silenzio del cantante ad una non meglio specificata delusione artistica. In realtà i due ebbero dei contrasti ai tempi di Adrian – la serie, lo show di Canale 5 di, contrasti molto aspri che coinvolsero anche la moglie del molleggiato, Claudia Mori. Le recenti dichiarazioni diarrivano dal podcast Tintoria, in cui cui ha raccontato la sua versione dei fatti. Come riporta Il Corriere della Sera, a Tintoria Podcast,ha spiegato checonè cominciata verso la fine degli anni ’50, quando lui aveva appena 14 anni e il cantante era ai primi successi. Teo si presentava spesso sotto casa di, col pretesto di fargli notare la loro somiglianza, e poi divennero amici, tanto da aver trascorso molte feste insieme.