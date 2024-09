Le parole del tecnico rossoblù Sorpreso dai ragazzi Pensiamo a domenica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Forse non se lo aspettava nemmeno lui di centrare il bis, per giunta in maniera così brillante. "Mi hannotutti", ha dichiarato ilSante Alfonsi a fine gara, il secondo impegno in Coppa Italia che è anche il secondo successo dopo quello sulla Fermana (3-1, ndr). Due vittorie, due gol di scarto in ogni partita, un totale di cinque reti realizzate e un solo gol subito, tra l’altro su calcio piazzato. "Ero curioso – ha spiegato - di vedere quello che iriuscivano a fare contro una squadra quotata, di categoria. Ho già detto che consideravo questo match il primo vero impegno ufficiale considerando i problemi della formazione di Bolzan". Anche stavolta l’allenatore si è affidato ai protagonisti della passata stagione, schierandone addirittura nove nell’undici titolare.