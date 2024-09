La balla della scuola che integra gli stranieri

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 2 settembre 2024) Altro che via maestra per ottenere la cittadinanza: l’eccesso di studenti che non conoscono bene la nostra lingua e la nostra cultura (al Nord sono il 16% del totale) abbassa la qualitàformazione. E spinge molte famiglie a iscrivere i propri figli in altri istituti. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: «Nessuna inclusione senza conoscenzaCostituzione». Molti terroristi, come gli autori dell’attentato a «Charlie Hebdo», erano nati e avevano studiato in Francia. Tra i discendenti di immigrati, uno su tre oggi ha meno di 15 anni. Lo speciale contiene tre articoli.