Governo Meloni | opposizione sperava ma io mai scomparsa questa estate

(Di lunedì 2 settembre 2024) Milano, 2 set. (askanews) – “Qualcunoche fossima non sono mai: sono sempre stata reperibile e mi sembra anche fastidioso che per cercare di fare polemica su qualsiasi cosa si faccia procurato allarme sulla presunta sparizione del presidente del Consiglio dei Ministri perchè all’non andava bene che dopo giorni in cui avevo avuto i fotografi appollaiati sugli alberi avevo cercato un posto nel quale potevo avere un po’ di privacy e dicono che invece no, che dovevo comunicare a loro i miei spostamenti Ma non mi risulta di esser un concorrente del Grande Fratello nè di avere il braccialetto elettronico”. Lo ha detto la presidente delCOnsiglio Giorgia, ospite a “Quattro di sera” di Paolo Del Debbio su ReteQUattro.