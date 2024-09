Fondazione Una Nessuna Centomila | Cristina Donadio indossa EVAlab per sostenere il lavoro delle donne in uscita dalla violenza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 2 settembre 2024) Venezia. 2 settembre 2024 – Arriva al Lido di Venezia, attrice napoletana destinataria di ben due premi: il Women Against Violence – CamomillaCinema Award, che premia anche l’impegno dell’attrice per la prevenzione del tumore al seno, e il premio alla carriera nella 11ª edizione degli Starlight International Cinema Award, onorificenza condivisa con l’attore e regista Michele Placido. Per questa occasioneha scelto dire la stola “Triangolo”, capo in seta che ha un valore speciale: è prodotta da, il laboratorio di ethical fashion della cooperativa sociale EVA, creato in un bene confiscato alla camorra a Casal di Principe perl’autonomia economica diin, accolte e seguite nei centri antie nelle case rifugio che la cooperativa EVA gestisce in Campania.