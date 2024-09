F1 oltre 3 7 milioni e share del 31 7% per il GP di Monza su TV 8 e Sky

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) Una domenica di grande sport sui canali Sky, tra il big match di Serie A Juventus-Roma, la MotoGP e ovviamente il successo di Charles Leclerc nel GP d’Italia. Il trionfo Ferrari sulla pista di, live dalle 15 su Sky e Tv8, ha ottenuto nel complesso 3766 mila spettatori medi, con il 31.7% ditv complessivo. Nel dettaglio, su Sky la gara ha ottenuto un ascolto di 1 milione 419 mila spettatori medi in Total Audience, con l’11.2% ditv, mentre in chiaro su Tv8 è stata vista da 2347 mila spettatori medi, con il 20,6% ditv. Passando alla Serie A, tornano anche i big match su Sky e Juventus-Roma, in diretta alle 20.45, è statq vistq nel complesso da 1 milione 387 mila spettatori medi in Total Audience, con l’8,5% ditv e 2300 mila spettatori unici. Nel Super Weekend di Sky Sport anche la MotoGP: la gara di Aragon, ieri alle 14.